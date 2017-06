Milan, Bacca non si muove: al lavoro per guarire dall'infortunio

Nessuna tensione tra il Milan e Carlos Bacca, il colombiano non si muove da Milano. Il viaggio dell'attaccante a Siviglia, mentre i rossoneri giocavano contro l'Empoli, era stato autorizzato dalla società e dall'allenatore: sia il club, nel nome di Adriano Galliani, che Vincenzo Montella erano a conoscenza della trasferta al Sanchez Pizjuan e hanno acconsentito, anche perché il giocatore non avrebbe potuto partecipare alla sfida del Castellani visto il suo infortunio.



Per questo motivo, nessuna ipotesi di cessione o di richieste minime da parte del club rossonero sul cartellino di Bacca. Anzi, il giocatore è concentrato a mantenere il Milan nelle zone alte della classifica. Stesso concetto, tra l'altro, ribadito qualche giorno fa dall'agente del colombiano: "E' contento al Milan e vuole aiutarlo a tornare in Europa, non è vero che vuole andarsene".



Il numero 70 rossonero in questo momento pensa solo a guarire dal sovraccarico ad un muscolo flessore della coscia destra, ha lavorato ancora a parte con un programma personalizzato e Montella spera di riaverlo già per la grande sfida contro la Roma del 12 dicembre all'Olimpico.