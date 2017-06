Milan, Bacca incedibile, i soldi per il mercato dalla cessione di Luiz Adriano

Tra certezze e incertezze. Queste ultime riguardano la formazione su cui sta lavorando Montella per affrontare la Roma lunedì sera nel posticipo che chiude la sedicesima giornata. La gara è delicata perchè vale il secondo posto solitario in classifica, il ruolo di anti-Juve prima di pensare all'Atalanta in casa sabato 17 e poi concentrarsi sulla Supercoppa proprio contro i bianconeri a Doha, dove è già annunciato il tutto esaurito.



I dubbi riguardano Bonaventura e Bacca, entrambi alle prese con problemi muscolari. Prudenza è la linea adottata in casa Milan perchè un'eventuale ricaduta comporterebbe un'assenza più lunga. E' allora probabile il tridente d'attacco composto da Suso, Lapadula e Niang, ma per fortuna Montella ha ancora un po' di giorni per pensare.



La certezza riguarda invece il closing societario. La data fissata del 3 marzo è quella che corrisponde all'assemblea dei soci che dovrebbe ratificare il passaggio delle deleghe. Un giorno non casuale visto che il 28 febbraio sarà invece la data delle autorizzazioni per il passaggio del denaro. Intanto il gruppo cinese entro 4 giorni deve versare una caparra da 100 milioni di euro a seguito della concessione della proroga.



In questo contesto il mercato di gennaio sarà condiviso tra le due parti, gestito dagli attuali dirigenti, ma si va verso l'autofinanziamento. Dalla cessione di Luiz Adriano, richiesto dalla Cina, arriverebberoi soldi per rinforzare questo Milan, che non ha alcuna intenzione di cedere Bacca.

Monica Vanali