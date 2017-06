Milan, Bacca fa mea culpa: "Ho sbagliato, nessun problema con Montella"

All'indomani della sua reazione rabbiosa dopo essere stato sostituito nella partita con la Sampdoria, Carlos Bacca spegne il caso a Milan Tv: "Non ho nessun problema con il mister. Mi sono arrabbiato perché stavamo perdendo 1-0 e volevo rimanere in campo per aiutare la squadra. Questa mattina ci siamo parlati. Ho sbagliato, devo rispettare sempre le sue decisioni".



L'attaccante colombiano poi aggiunge: "Per scusarmi ho parlato ai miei compagni e ho deciso che offrirò a tutti una cena, perché questa squadra è unita. Ora penso solo alla prossima partita contro il Bologna, è importante avere subito un'altra opportunità".

