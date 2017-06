Milan, Bacca: "Ero a Siviglia ma con il cuore a Empoli"

Ha destato scalpore la presenza di Carlos Bacca al Sanchez-Pizjuán sabato sera per assistere alla partita del Siviglia mentre il Milan era impegnato a Empoli. I tifosi rossoneri non hanno preso bene la scelta dell'attaccante rossonero e anche per questo la punta ha deciso di intervenire alla radio ufficiale della squadra spagnola: "Sono uscito dal derby con un infortunio, ma sto già recuperando assieme ai dottori. Avevo il fine settimana libero e sono venuto qui per motivi personali e per salutare gli amici. Empoli? Sono attento a quello che fanno i miei compagni, non ero lì di persona ma con il cuore". Il numero 9 giura dunque fedeltà al Milan che intanto però ha scoperto un grande Lapadula: il posto da titolare non è più sicuro come prima.



Nella giornata di lunedì ha parlato anche Sergio Barila, procuratore di Bacca, a calciomercato.com: "A volte la stampa racconta fatti senza riscontro. Bisogna ricordare che lui è il giocatore che ha giocato più partite nelle ultime due stagioni e ha segnato più gol. E' contento al Milan e vuole aiutarlo a tornare in Europa. Voglio puntualizzare una cosa: non c'è nessun problema con Montella e nessuno può dire che andrà via dal Milan".