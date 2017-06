Milan, Bacca è un problema: con Montella non c'è feeling

"Lui è così e noi siamo così". Lui è Carlos Bacca, chi parla è Vincenzo Montella e il problema messo in evidenza è del Milan. Per un giocatore che nel 2017 ha deciso l'unica partita vinta dai rossoneri (1-0 al Cagliari), ha segnato su rigore il 2-2 al Torino (e Niang ha dimostrato che non è così scontato) e poi un gran gol (seppur inutile) allo Juventus Stadium in Coppa Italia, sembra quasi un attacco gratuito. Eppure è dall'inizio della stagione che il colombiano è in discussione, al di là delle reti realizzate: l'anno scorso si sottolineava spesso la sua scarsa attitudine al gioco di squadra, quest'anno va ancora peggio e il perché l'ha spiegato Montella: "Bacca ha bisogno di giocare negli spazi, noi giochiamo molto nello stretto". Tradotto: Carlos non è adatto a questo Milan.



Bacca è quasi perfettamente in linea con la media gol del suo primo anno in rossonero: 18 gol in 38 presenze nella stagione del debutto in A, 8 in 18 adesso, di fatto uno ogni due partite, più o meno. Cosa c'è che non va, allora? Semplice: Bacca non ha doti tecniche sufficientemente elevate per dialogare con i compagni nello stretto né per far salire la squadra, è bravo ad attaccare la profondità, meno nei movimenti ad eludere la marcatura avversaria quando gli spazi sono intasati. Così spesso finisce fuori partita: a Udine, dove pure il Milan ha avuto quasi sempre il possesso palla, Bacca non ha avuto una sola occasione, ha toccato pochissimi palloni e li ha sbagliati quasi tutti. Così è stato sostituito da Lapadula, che però non ha fatto meglio. Montella, però, deve lavorare con quello che ha a disposizione: ecco perché sembrava quasi rassegnato, dopo la sconfitta, quando parlava di Carlos. "Lui è così e noi siamo così". Ha aggiunto che "dobbiamo migliorare, noi e lui", ma non sembrava poi così convinto...