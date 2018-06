Milan, attesi i 10 milioni di euro di Li Yonghong

Per via di alcune questioni tecniche, saranno visibili solo domani nei conti del Milan i 10 milioni di euro attesi per oggi, che il proprietario Li Yonghong deve versare per evitare l'intervento di Elliott. È quanto viene fatto filtrare dal club rossonero e, secondo questa ricostruzione, è da considerarsi superato lo scoglio di questa tranche di aumento di capitale, sollecitata nei giorni scorsi dal CdA del Milan.



Il mancato rispetto dell'impegno da parte di Li Yonghong farebbe scattare uno dei cosiddetti 'covenant', le clausole di tutela previste nel contratto con il fondo statunitense, che ha fornito il prestito ponte da 303 milioni di euro per l'acquisto del club.



Intanto oggi in sede c'è stato un vertice fra il ds, Massimiliano Mirabelli, e l'allenatore, Rino Gattuso, per ragionare sul futuro, fra le prospettive di mercato, condizionate dall'esito del giudizio della Uefa, e le questioni organizzative legate all'inizio della nuova stagione.