Milan, assemblea soci: posticipata la restituzione di parte del bond di 54 milioni

A Casa Milan assemblea straordinaria dei soci, nell'ordine del giorno anche la modifica del regolamento di uno dei due bond sottoscritti da Elliott, quello da 54 milioni di euro, con lo spostamento da ottobre 2018 a giugno 2019 del termine per la restituzione di una tranche di massimo 15 milioni.



L'ad rossonero Marco Fassone, dopo la delibera di questo punto, ha spiegato: "Abbiamo bisogno di spostare un pezzo di bond da 54 milioni emesso a Vienna per il mercato dall’ottobre 2018 al giugno 2019, ma non c’entra nulla la liquidità: lo facciamo perchè, spostando una porzione piccola (da 15 milioni) in proporzione alla liquidità che la federazione ci impone, siamo così perfettamente aderenti ai parametri di liquidità della federazione. Ergo risulta un aspetto squisitamente tecnico".



A causa della mancanza di tempo, complice il ponte festivo, Elliott si è astenuta sugli altri due punti previsti ("eliminare l’indicazione di valore nominale espresso delle azioni" e "eliminare la previsione di preventivo deposito o esibizione dei certificati azionari e disciplinare le modalità per l’intervento in assemblea"), che sono stati quindi rinviati a data da destinarsi.



Al termine dell'assemblea sono filtrate altre notizie: perdite previste per 80-90 milioni per l'anno in corso, che scenderanno a 55-60 l'anno prossimo (ma, in caso di qualificazione Champions, anticiperebbe il pareggio). Sul mercato estivo giocatori già affermati e con esperienza, non ci sarà necessità di cedere pezzi pregiati o abbassare il monte-ingaggi.