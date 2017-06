Milan, assemblea dei soci per il closing convocata il 2 dicembre

Si terrà in prima convocazione il 2 dicembre e in seconda convocazione il 13 l'assemblea dei soci del Milan in cui avverrà il cambio dei vertici per il closing che sarà siglato immediatamente dopo, sancendo la cessione del club alla cordata cinese guidata da Sino-Europe Sports. Lo ha deciso oggi il cda del Milan e lo ha comunicato il club rossonero con una nota apparsa sul sito ufficiale.

IL PUNTO SUL MERCATO DI GENNAIO

Diversi sono gli obiettivi della futura proprietà cinese per il mercato di gennaio, secondo quanto riferisce il nostro Carlo Pellegatti. Il Milan cercherà di acquistare il centrocampista della Fiorentina Badelj, un esterno offensivo che possa far rifiatatare Suso e Niang, e un difesnore centrale. Sino Europe Sports cercherà dunque di allargare la rosa a disposizione di Vincenzo Montella per puntare in maniera decisa alla qualificazione alla prossima Champions League.