Milan, assemblea dei soci: bilancio approvato

Non c'era, come da previsioni, il presidente Yonghong Li all'assemblea dei soci che si è tenuta a Casa Milan ed è durata circa 30 minuti. Assenti anche gli altri consiglieri di amministrazione David Han Li, Lu Bo, Renshuo Xu, Marco Patuano e Paolo Scaroni, mentre era presente l'amministratore delegato Marco Fassone. A moderare l'assemblea è stato l'avvocato Roberto Cappelli: lo scopo era approvare il bilancio relativo al periodo 1 gennaio-30 giugno 2017 che vede un rosso di 32.6 milioni.



La perdita già venuta fuori negli scorsi giorni è stata confermata, così come il miglioramento relativo, considerando che nello stesso periodo dell'anno scorso era pari a 36 milioni. Confermato anche l'aumento di capitale effettuato per 49 milioni sui 60 previsti. "Il club - ha spiegato Cappelli - è perfettamente in linea con il programma di versamento da parte del socio di maggioranza". Yonghong Li ha versato 22 milioni venerdì dopo la prima tranche da 27 versata a settembre.