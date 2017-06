Milan, arrivato il secondo bonifico da 100mln: closing a marzo

Dopo lo slittamento di lunedì, il fondo cinese Sino Europe ha versato, nella mattinata di martedì, la seconda caparra da 100 milioni sui conti correnti di Fininvest. La notizia, confermata da fonti vicine alla trattativa, fissa ufficialmente la data del closing al prossimo 3 marzo. Entro quella data la cordata che sta rivelando il 99,93% del Milan dovrà versare altri 320 milioni di euro sui conti correnti della holding dei Berlusconi.

Approvata la proposta di Fininvest

La proposta di Fininvest di rinnovo del cda è stata approvata in maggioranza. L'assemblea è stata sciolta dopo un'ora circa. Ecco il testo della proposta: "L’Assemblea sarà chiamata a deliberare, fra l’altro, in ordine alla composizione degli organi sociali, al fine di consentire alla stessa Fininvest S.p.A. di adempiere agli impegni presi con la stipula del contratto preliminare avente ad oggetto la cessione dell’intera partecipazione detenuta in AC Milan".