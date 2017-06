Milan, arrivati gli 85 milioni di euro di caparra dalla cordata cinese

Prosegue spedita la cessione del Milan. La Sino-Europe Sports Investment Management Changxing, società di investitori cinesi, ha versato a Fininvest 85 milioni di euro. Si tratta della seconda rata della caparra da 100 milioni di euro fissata il 5 agosto alla stesura del contratto preliminare. "Un passaggio importante verso il closing dell'operazione previsto entro fine anno" si legge nel comunicato ufficiale di Fininvest. Contestualmente è arrivata la nota della Sino Europe Sports: "Il completamento del versamento della caparra è una ulteriore conferma dell'impegno degli investitori cinesi nell'acquisizione dell'intera partecipazione detenuta da Fininvest in AC Milan, pari al 99,93%".



"L'annuncio di oggi rappresenta una pietra miliare del processo che ci porterà a scrivere un nuovo e glorioso capitolo nella vita di questa incredibile squadra - ha dichiarato il Presidente di Sino-Europe Sports, Li Yonghong -. Per molte generazioni di tifosi, il Milan di Silvio Berlusconi ha incarnato l'idea stessa di vittoria e successo. Il nostro obiettivo è riportare questa squadra leggendaria al livello dei migliori club del mondo". Nella nota si annuncia inoltre che, secondo quando stabilito dal contratto tra le parti, verranno investiti nel Milan 350 milioni di euro nei prossimi tre anni. Intanto Marco Fassone, ad e dg in pectore, è alla ricerca di un direttore sportivo. Si fanno i nomi di Pradè, Bigon e Sabatini. Per quanto riguarda l'ex bandiera da inserire nell'organigramma societario sfida a tre tra Albertini, Costacurta e Maldini.

GANDINI LASCIA IL MILAN DOPO 23 ANNI

Umberto Gandini dice addio al Milan dopo 23 anni. Lo hanno comunicato i rossoneri sul proprio sito ufficiale. L'ormai ex direttore organizzativo del club di via Aldo Rossi dovrebbe trasferirsi alla Roma per assumere la carica di amministratore delegato. Gandini attualmente è vicepresidente dell'ECA (European Club Association) e membro del Consiglio Strategico Calcio Professionistico della Uefa.