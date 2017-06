Milan, Antonio Donnarumma: "Gigio tifoso rossonero, chi lo insulta no"

La famiglia Donnarumma esce allo scoperto. Lo fa attraverso il fratello Antonio, portiere del Tripolis, in Grecia, e in passato anche lui rossonero. Con un post su Instagram ha preso le difese di Gigio, pubblicando le sue foto con la maglia del Milan e un lunghissimo messaggio: "Sin da piccolo è tifoso del Milan - scrive Antonio - Ha dato l'anima per questi colori, fino a ieri eravate tutti con lui, ora senza sapere nulla state insultando tutta la famiglia... Qualunque gesto abbia fatto o qualunque frase abbia detto, lo ha fatto davvero per amore del Milan"



Ecco il suo messaggio integrale.