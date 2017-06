Milan, Antonelli: "Gli ignoranti che insultano Montolivo non meritano commenti"

Luca Antonelli, a San Siro per l'incontro con gli arbitri organizzato dalla Lega Serie A, si è soffermato sull'infortunio occorso a Montolivo: "Ci mancherà tantissimo, in campo e non solo è fondamentale per noi. Gli ignoranti che lo insultano sui social? Non c'è bisogno di commentarli”. Il difensore del Milan ha poi aggiunto: "E' giù di morale perché voleva dare una mano alla squadra in questa stagione. Con questo infortunio però praticamente l'ha conclusa in anticipo visto che dovrà stare fermo sei mesi. Noi comunque lo aspetteremo a braccia aperte”.



Un altro rossonero, Gianluca Lapadula, ha parlato nella serata di lunedì della sua condizione attuale e delle difficoltà in avvio di stagione: "Dopo due mesi di inattività ora posso dire di essere completamente guarito. All'inizio ero arrivato cotto, molto stanco, perché non mi ero mai risparmiato col Pescara". Ora quindi l'attaccante è pronto a giocarsi le sue carte e contare anche sui consigli di Montella: "Può insegnarmi tutti i trucchi che ci possono essere in area di rigore. E' esigente, mi sta aiutando molto".