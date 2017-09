Milan, André Silva show: ora il problema è di Montella

Partiamo da un messaggio, anzi da uno slogan.ha capito in fretta come si fa a conquistare il cuore dei tifosi: segnando tre gol in una sola partita e regalandogli emozioni anche sui social network, magari tirando fuori uno dei cori più gettonati, quello che sancisce la supremazia cittadina nei confronti dei cugini.L'Inter, al momento, è solo una delle rivali. Il vero avversario di André Silva - volendo interpretare alcune frasi di- forse è solo se stesso. "Aveva davvero bisogno di questi gol". Sarà... Due ne aveva già segnati allo Shkendija, in una delle altre due occasioni in cui era stato schierato titolare in questa stagione, mai in campionato. Avversari troppo deboli? Forse sì e del resto anche Cutrone non aveva fatto certamente peggio.Ora André Silva è chiamato alla prova di maturità, ammesso che gli verrà concessa, perché il punto è proprio questo. Nel 4-3-3 c'è spazio solo per uno tra lui,e forse, per l'idea di calcio che ha Montella, il più adatto è il croato, che gioca con e per la squadra. Nel 3-5-2 i posti sono due, ma tra i concorrenti rientra anche Suso, cioè l'uomo di maggior qualità (insieme a Calhanoglu) di tutta la rosa. Viva l'abbondanza, per Montella. Per André, forse, un po' meno. A meno che("quando mi ritirerò il Portogallo sarà in ottime mani, abbiamo trovato un grande attaccante") non abbia davvero ragione.