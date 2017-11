Milan, André Silva: "Non sono pentito, presto mi sbloccherò"

André Silva non è spaventato dagli ultimi deludenti risultati del Milan e, nella Q&A sui social, spiega ai tifosi tutta la sua fiducia: "Non sono pentito di essere venuto qui, le difficoltà aiutano a crescere. E presto mi sbloccherò anche in campionato".



L'attaccante portoghese ricorda la trattativa che lo ha portato a Milano: "Quando ho ricevuto la chiamata del mio agente sono stato molto felice, non me lo aspettavo. Venivo da un club che ha vinto tanto nella storia ma la sala trofei del Milan mi ha impressionato. E il primo gol a San Siro all'esordio è stato incredibile, lo stadio mi emoziona anche quando parto dalla panchina".



André Silva non si sbilancia sul ruolo preferito: "Prima o seconda punta, basta giocare! E comunque il gol non è tutto, serve anche aiutare la squadra Nell'attacco dei miei sogni ci sono Cristiano Ronaldo e Ronaldo. Nessun paragone: io sono io".