Milan, Andrè Silva e la maledizione del numero 9...

La maglia numero nove, contrariamente alla diciannove, non è stata oggetto di alcuna contesa. E ci mancherebbe altro, considerati i precedenti. La leggenda vuole che dopo Pippo Inzaghi non cresca più l'erba e Lapadalula, seguendo i cattivi esempi di Pato, Matri, Torres, Destro e Luiz Adriano, ha pagato dazio alla maledizione.

Gli otto gol in ventinove presenze in rossonero del nuovo attaccante del Genoa sono comunque un'enormità rispetto a chi l'ha indossata prima di lui, segnando come un difensore. E ora, senza badare alla scaramanzia, tocca ad Andrè Silva provare a sfidare la sorte. Certo, i primi vagiti in rossonero del ventunenne ex Porto non sembrano particolarmente incoraggianti. Le attenuanti però ci sono.

Il ragazzo ha chiuso la stagione il due luglio con la finalina della Confederations Cup valida per il terzo posto tra Portogallo e Messico e il giorno ventidue era già in campo contro il Bayern Monaco. Ferie quasi zero e i viaggi tra Russia, Portogallo, Cina e Italia non gli hanno certo fatto un favore. Inevitabile che Andrè Silva sia in ritardo come condizione fisica rispetto ai suoi nuovi compagni, ma di certo non si aspettava di essere dietro a Patrick Cutrone nelle gerarchie di Vincenzo Montella. Panchina per lui in Europa League giovedi in Romania, ventiquattro minuti in campo al posto di Borini e per la gara di ritorno non ha la certezza di essere titolare.

Lo diventerà, accanto alla punta che Fassone e Mirabelli stanno ancora mettendo a fuoco. Volendo, comunque, il numero, almeno in campionato, lo può ancora cambiare.