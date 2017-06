Milan, ancora Lapadula: Crotone battuto nel finale

Missione compiuta, anche se con più fatica del previsto. Il Milan batte il Crotone 2-1, torna a quattro punti dalla Juventus e può guardare con serenità al derby di Roma in ottica Champions.



Decima vittoria in campionato per i rossoneri, ancora con l'uomo più in forma del momento: Gianluca Lapadula. Dopo una partita di sacrificio, in aiuto alla squadra, l'attaccante viene premiato con il terzo gol nelle ultime due gare, una rete pesante e che vale tre punti fondamentali, sotto gli occhi dell'infortunato Bacca (questa volta a San Siro, seduto in tribuna). Senza dimenticare la firma di Pasalic, che non andava in gol da 379 giorni, ed è risultato il più positivo dei tre a centrocampo, reparto che però ha confermato quanto siano indispensabili Bonaventura e Kucka (diffidato ed entrato alla fine per evitare guai in vista della Roma, ma ammonito e quindi assente nel big match dell'Olimpico).



Quinto risultato utile consecutivo per il Milan che ancora una volta barcolla, riceve qualche fischio (soprattutto destinato a Niang) ma non cade e anzi trova il bottino pieno mentre il Crotone conferma la sua vocazione di squadra che non riesce a tenere il vantaggio e ancor meno a durare fino alla fine: un altro gol preso nel quarto d'ora finale per Nicola, che si mangerà doppiamente le mani. In trasferta il bottino piange, ora il conto aggiornato parla di un pari e sette sconfitte, anche se la salvezza non deve certo passare per San Siro.

MILAN-CROTONE 2-1 (Tabellino, cronaca e classifiche)

La rotazione annunciata da Montella si vede soprattutto a centrocampo con Pasalic e Suso titolari ai fianchi di Locatelli, una scelta che il Milan paga soprattutto nella prima parte di inizio gara. Senza Kucka, la mediana rossonera non riesce sempre a trovare il giusto equilibrio e va in difficoltà se attaccata come nell'occasione, nata da una palla persa da Locatelli, all'8' sulla quale Capezzi testa le (ottime) qualità in volo di Donnarumma. In realtà la partita è vivace e aperta, con tante occasioni da ambo le parti anche se spesso le conclusioni finiscono alte per mancanza di precisione. Non è così al 26' quando la fulminea ripartenza del Crotone viene capitalizzata al meglio dalla coppia Rohden-Falcinelli. Il gol preso scuote i rossoneri e la manovra, anche se non eccezionale, sale di livello sino al pari di Pasalic sulla spizzata di Paletta da calcio d'angolo (nato da un errore di Niang davanti a Cordaz) che manda le squadre al riposo sull'1-1.



L'avvio di ripresa è col botto, visto il contatto Crisetig-Lapadula al settimo minuto che Di Bello giudica da rigore. L'ex Pescara vorrebbe anche battere il penalty ma alla fine sul dischetto va Niang che però si vede respingere il tiro da una bella parata di Cordaz. L'occasione fa il paio con quella di poco prima in cui Lapadula sbaglia un gol incredibile, a mezzo metro dalla linea si tira addosso il pallone graziando il Crotone. Gli ospiti si fanno comunque vedere con il tiro dal limite di Trotta che Donnarumma respinge in tuffo ma è il Milan che viene premiato per la continua pressione, è ancora Lapadula l'eroe milanista: la punta, dopo una partita fatta di sportellate, all'86' viene premiato con la bella rete che batte Cordaz.