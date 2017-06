Milan, altri 30 milioni dalla Cina: closing il 14 aprile

Nuovo capitolo nella trattativa per la cessione del Milan al gruppo cinese rappresentato da Sino Europe Sports. Sono arrivati nelle casse di Fininvest altri 30 milioni dopo i 20 già versati come anticipo della terza caparra per l'acquisizione del club. Ne mancano ancora 50, dunque, per arrivare ai 100 pattuiti ma ci ha pensato la stessa SES a fornire le garanzie all'attuale proprietà rossonera.



In precedenza Yonghong Li e i suoi soci avevano già raccolto 200 milioni: al momento sono arrivati a 250, poi per completare l'operazione dovranno raggiungere la cifra di 520 milioni complessivi per rilevare il club, più 100 per la gestione (620 in totale). Ora Yonghong Li cercherà la liquidità necessaria per raccogliere i 320 milioni di euro mancanti tramite risorse fuori dalla Cina per le note restrizioni del governo cinese: passaggio importante per capire se la struttura finanziara di SES fuori dalla Cina può avere valenza e successo.



La novità del giorno, come raccontato dal nostro Carlo Pellegatti, è che il Milan non andrà oltre il 14 aprile per il closing. Se l'affare non dovesse andare a buon fine, Fininvest si terrebbe i 300 milioni di euro (considerando i 200 già consolidati, i 20 della settimana scorsa, i 30 di oggi e gli ulteriori 50 garantiti con obbligazione da Yonghong Li).