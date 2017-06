Milan, addio Dolce e Gabbana: è Diesel il nuovo sponsor

Sarà smart casual lo stile con cui Vincenzo Montella, il suo staff e giocatori del Milan da domenica si vestiranno fuori dal campo. Concluso nei mesi scorsi dopo oltre dieci anni il rapporto con Dolce & Gabbana, il club ha infatti ufficializzato la nuova partnership triennale con Diesel, il marchio di Renzo Rosso: un cambio di filosofia, voluto dall'ad Barbara Berlusconi e approvato dai futuri proprietari cinesi, per inseguire nuove quote di mercato, soprattutto fra i giovani, e incrementare i ricavi, sulla falsa riga di quanto ha fatto tre anni fa il Barcellona.

La divisa ufficiale dovrebbe essere presentata in occasione della Supercoppa italiana il prossimo 23 dicembre a Doha, in Qatar. "Diesel e AC Milan sono due grandi player italiani, iconici, affini nello spirito, con una risonanza globale - ha commentato Renzo Rosso, che del Milan è anche tifoso -. Vogliamo fare di questa collaborazione qualcosa di unico, alimentato da uno spirito di ironia, modernità e innovazione".

Barbara Berlusconi ha invece dichiarato che "Diesel è una realtà internazionale e dinamica del mondo della moda, molto orientata verso un pubblico di giovani a cui il Milan si rivolge e che vuole intercettare, così come altri grandi club europei".