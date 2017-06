Milan, Abbiati: "Montella merita la conferma. Mancini? Direi di no"

"Montella sta facendo un buon lavoro, con tanti ragazzi valorizzati. Secondo me va confermato perché sta ottenendo buoni risultati. Non ce lo vedo Mancini sulla panchina del Milan dopo tutti quegli anni all'Inter e quello che ha rappresentato per loro, direi di no". Ha le idee chiare Cristian Abbiati sul tecnico che deve sedere sulla panchina del Diavolo nella prossima stagione.



A proposito di Inter, sabato è in programma quello che con ogni probabilità sarà il primo derby 'cinese' e Abbiati a Calciomercato.com sottolinea: "E' sicuramente difficile pensare a un Milan senza Berlusconi e Galliani, dopo tutti questi anni pieni di vittorie. Se il bene del Milan è questo cambio di società, quindi ben venga. Non ho conosciuto Fassone e Mirabelli. Spero abbiano un progetto per riportare in alto il club e una maglia di spessore come quella rossonera".



I tifosi si augurano che Donnarumma diventi una bandiera del nuovo Milan: "Io penso che ha l'agente migliore del mondo o tra i migliori, quindi sapranno benissimo come comportarsi. Gigio è un talento straordinario, da tifoso del Milan mi auguro possa rinnovare e rimanere a lungo".