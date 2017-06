Milan, Abbiati: "La società ha fatto bene a vendere certi personaggi"

Cristian Abbiati è sempre stato molto diretto nelle dichiarazioni da giocatore del Milan. E continua a esserlo adesso che non è più un calciatore. L'ex portiere rossonero nell'anticipazione di un'intervista a 7 Gold parla dell'ultima stagione, quella conclusa per il Club di via Aldo Rossi con il deludente settimo posto in classifica: "Non è tanto il nome che porti dietro quanto lo stemma che porti sul petto a contare. Se l’anno scorso qualcuno non lo capiva? Più che non capirlo era poco professionista, per cui la società ha fatto molto bene a vendere certi personaggi che non facevano il bene del Milan" attacca forse l'ultima bandiera



Ma non è tutto perchè Abbiati aggiunge: "Per quanto mi riguarda anche se non giocavo ero sempre a disposizione allenandomi al cento per cento perche’ poi capita di essere chiamato in causa. Invece l’anno scorso chi non giocava non si allenava bene o litigava, e questo non va bene per un gruppo. C’erano elementi come ne ho visti pochi in tutti gli anni di Milan, a me tornava alla mente un altro tipo di Milan e mi passava la voglia anche di andare al campo a fare allenamento".