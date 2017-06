Milan, Abbiati è il nuovo club manager: "Ci penso io"

Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli non sono concentrati sono sul calciomercato dei calciatori, un occhio è sempre puntato al riassetto societario. Dopo l'annuncio di Gattuso come allenatore della Primavera rossonera, il Milan riabbraccia un'altra bandiera: Christian Abbiati è ufficialmente il nuovo club manager, una figura che le società hanno imparato ad apprezzare nel tempo per proteggere la squadra, affidandola a chi conosce i fatti di campo ma anche quelli esterni.



In questo senso Abbiati è profilo perfetto: quindici stagioni da giocatore al Milan, 380 partite e otto trofei alzati (tra cui tre scudetti e una Champions League) fino al ritiro dello scorso luglio. "Nel suo nuovo ruolo - si legge sul comunicato - riporterà direttamente al responsabile dell’area tecnica e direttore sportivo Massimiliano Mirabelli e farà da interfaccia tra la squadra e la società".



"Sono molto emozionato, tornare nella mia seconda famiglia è bellissimo - ha detto Abbiati a Milan TV -. Ho accettato subito quando me l’hanno proposto. Se pensavo di tornare? No, anche perché con il cambio di società vedevo tutto un po’ diverso. Invece la nuova proprietà mi ha chiamato e ho accettato subito. Sono contento di essere di nuovo qui e di lavorare con la squadra. Io sarò a Milanello, per qualsiasi problema ci sarò io, poi riferirò eventuali problematiche alla società. Partiamo da una buona base, ho parlato anche con alcuni ex compagni e mi hanno detto che in questa stagione la situazione nello spogliatoio era migliorata. Dobbiamo tornare tra le prime quattro, per la società è importante tornare subito in Champions League. Il sogno è tornare subito a vincere. La scorsa stagione deve essere un punto di partenza per ripartire. Far fare il Museo del Milan come prima cosa è positivo. Alla prima gara a San Siro capiranno ancora di più cos’è il Milan. Gattuso? Sono felice che sia tornato anche lui. Allenare la Primavera non è facile, quindi gli faccio il mio in bocca al lupo".