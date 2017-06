Milan, Abate promosso capitano

La decisione, anche se non ufficiale, è stata presa: il capitano del Milan durante il periodo di assenza di Riccardo Montolivo (che, infortunatosi in Nazionale starà fuori diversi mesi) sarà Ignazio Abate. Una sorta di promozione, visto che il terzino rossonero era già vice-capitano: evidentemente Vincenzo Montella, nonostante le diverse possibili candidature, ha scelto la continuità.



Tra i nomi fatti per ereditare la fascia anche Bonaventura (che nel nostro sondaggio era risultato il preferito) e Donnarumma ma Abate ha dalla sua una grande influenza nello spogliatoio milanista anche per la sua storia, visto che ha vestito la casacca del Milan per 4 anni nelle giovanili ed è all'ottava stagione da professionista rossonero.