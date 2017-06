Milan, Abate parla da capitano: "Troppo tempo che non battiamo la Juve"

Dopo l'infortunio di Montolivo con la Nazionale si è messo al braccio la fascia di capitano del Milan e da vero capitano Ignazio Abate ha voluto suonare la carica in vista della sfida di sabato sera a San Siro contro la Juventus: “Incontriamo una delle squadre più forti d’Europa ma giocare davanti a 80 mila tifosi che ci danno una carica incredibile sarà bellissimo. Contro la Juve non vinciamo da 8 partite, è tanto, brucia ancora la finale di Coppa Italia in cui meritavamo qualcosa di più, affronteremo ora i più forti e vedremo fino a dove arriverà la nostra crescita. Partiamo sfavoriti perché sono la squadra più forte ma nell’arco dei 90 minuti può succedere di tutto, soprattutto in uno stadio come San Siro”.

A inizio stagione e dopo un mercato praticamente immobile, nessuno avrebbe puntato sui rossoneri e invece la squadra di Montella è seconda in classifica e comincia a sentire profumo d'Europa: "Ho sempre creduto nelle qualità di questo gruppo. Ci hanno buttato tanto fango addosso, ma ci sono giocatori di qualità, con principi morali molto forti, importanti, senso di appartenenza, c’è un bel gruppo italiano". "Siamo partiti a fari spenti - continua Abate - nessuno credeva in noi, ma con lavoro e umiltà stiamo mettendo mattoncino su mattoncino e non ci vogliamo più fermare".

Questo inizio di stagione sta finalmente allontanando gli spettri degli ultimi campionati anche se, “quando non vengono i risultati, la maggior parte delle volte è normale che torni qualche fantasma ma il mister è stato bravo a isolarci da tutto e da tutti, siamo molto concentrati su quello che facciamo, è un lavoro dispendioso dal punto di vista mentale ma i risultati si stanno vedendo" ha detto il terzino rossonero. "Ci sono tanti margini di miglioramento - continua Abate - stiamo facendo bene dal punto di vista del gioco ma possiamo migliorare ancora tanto. L’importante è che ci sia un’idea di gioco ben definita, ci vuole equilibrio, nelle grandi squadre ti ritrovi dalle stelle alle stalle in un attimo. Vedremo intorno a Natale come sarà la classifica, se avremo avuto dei miglioramenti costanti”.

MONTOLIVO IN STAMPELLE A MILANELLO

A una decina di giorni dall'intervento a cui si è sottoposto per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, Riccardo Montolivo è tornato per la prima volta a Milanello, dove ha cominciato la fase di terapie, la prima di un percorso che dovrebbe riportarlo in campo non prima di sei mesi. Il centrocampista del Milan, che si muove con stampelle e tutore, ha sostenuto una doppia sessione di fisioterapia, e ha pranzato assieme ai compagni di squadra, che oggi hanno iniziato a preparare la sfida di sabato contro la Juventus. Keisuke Honda e Cristian Zapata sono recuperati, mentre Vincenzo Montella non può ancora contare su Andrea Bertolacci, Mati Fernandez e Luca Antonelli.