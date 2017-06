Milan, Abate: "Donnarumma non si vede con nessun'altra maglia"

Ignazio Abate non ha dubbi. Secondo il capitano del Milan non c'è alcun pericolo che Donnarumma lasci Milanello: "Sta facendo molto bene e sono molto tranquillo sul suo futuro, anche perché so che Gigio non si vede con nessun'altra maglia, se non quella del Milan". Il terzino, come del resto i suoi compagni di squadra, ha chiuso il 2016 in maniera trionfale vincendo contro la Juventus a Doha: "Prima della Supercoppa ho ricordato ai miei compagni la finale di Coppa Italia. Abbiamo vinto con merito, riprendendo subito la partita dopo il loro vantaggio".



Ora però è tempo di guardare avanti e Abate chiarisce a Milan Tv i traguardi che il club di via Aldo Rossi intende raggiungere: "Vogliamo tornare in Europa. Credo che questi due mesi e mezzo ci diranno chi siamo e dove possiamo arrivare". L'undici di Montella è tornato a veleggiare nelle zone alte della classifica e il difensore individua lo spartiacque di questa prima parte di stagione: "È arrivata nella partita contro il Sassuolo, dove sotto 1-3 siamo riusciti a rimontare. Il nostro obiettivo ora deve essere quello di trovare la continuità, soprattutto a livello mentale".



Per molti la forza di questi tifosi Milan è la compattezza dello spogliatoio: "Bonaventura è senza dubbio uno dei leader. Ma credo che più in generale in questa stagione si sia formato un gruppo importante, fatto di ragazzi giovani e italiani. Sono rimasto stupito per l'umiltà di tutti, però non bisogna mettere troppa pressione sui nostri giovani. In questo, penso sia fondamentale la figura di Montella, che è molto bravo nel gestirli".



Anche i fan del Diavolo hanno ritrovato l'entusiasmo e il Meazza non è più desolatamente vuoto: "I tifosi ci stanno dando grande supporto. San Siro deve diventare un inferno per gli altri e per questo chiedo ai nostri supporter di seguirci a San Siro".