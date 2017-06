Milan, Abate a Premium: "Donnarumma resterà protagonista qui"

Ignazio Abate sarà il capitano del Milan nel derby, vista l'assenza di Montolivo: "Sta andando tutto per il meglio - le parole in esclusiva a Premium Sport -, abbiamo fatto un buon inizio di campionato ed è sotto gli occhi di tutti, ma dobbiamo rimanere con i piedi saldi a terra e vedremo al giro di boa quale sarà la classifica". Abate è ottimista sul percorso rossonero: "Siamo una squadra giovane, bisogna andarci calmi e ci potranno essere dei passaggi a vuoto, ma la società ha gettato le basi per un futuro importante".



Che Inter sarà, con Pioli in panchina? "Solitamente quando c'è un cambio di allenatore porta sempre uno scossone in tutto, nell'ambiente e nei giocatori, anche chi era messo da parte ha le sue chances: avranno voglia di mettersi in mostra con un nuovo allenatore e sarà una partita ancora più difficile". Infine, sul tormentone Donnarumma: "Sono tranquillo, perchè il ragazzo è sempre stato tifoso del Milan come ha detto lui ed è già in un top club: questa società prima o poi tornerà ai vertici e sicuramente resterà protagonista con questi colori".