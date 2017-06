Milan, a ottobre il giudizio dell'Uefa sul fair play finanziario

E' rinviato a ottobre l'esame davanti alla Uefa con cui il Milan proverà a ottenere il voluntary agreement, ossia la procedura per rientrare spontaneamente nei parametri del fair play finanziario dopo gli ultimi tre bilanci con passivi da 70-90 milioni di euro. Nel giorno in cui il Club Financial Control Body avrebbe dovuto pronunciarsi, la Uefa ha fatto sapere che ricomincerà fra tre mesi l'iter avviato a dicembre, quando la precedente proprietà del Milan aveva presentato in via preventiva la richiesta di voluntary agreement, sfruttando un'opzione - finora inutilizzata - concessa ai club che non giocano le coppe europee.



Subito dopo la cessione al cinese Li Yonghong, il nuovo ad Marco Fassone ad aprile ha consegnato alla Uefa un business plan di lungo periodo, che da regolamento doveva basarsi su previsioni finanziarie ragionevoli e prudenti. Secondo indiscrezioni, nelle ultime settimane la Uefa aveva chiesto al Milan chiarimenti sulla struttura proprietaria e sulle prospettive di ricavi sul mercato cinese illustrate nel dossier avanzato dalla società. Alla fine il Milan ha ritirato la propria iniziale richiesta per un voluntary agreement ma allo stesso tempo ne ha formalmente presentata una nuova, come concesso dal regolamento del fair play finanziario in caso di cambio di proprietà, anche se la squadra nel frattempo si è qualificata alla prossima Europe League.

IL COMUNICATO DEL MILAN

AC Milan comunica che, non sussistendo i tempi tecnici necessari per addivenire a un'utile intesa, d’accordo con la competente Commissione dell’UEFA si è deciso il ritiro della domanda di "Voluntary Agreement" presentata lo scorso dicembre 2016, con contestuale presentazione di altra, analoga, domanda, che sarà discussa con l’UEFA nell'autunno del 2017. L’intesa conseguente produrrebbe i suoi effetti a partire dalla stagione sportiva 2018/19.