Milan a Nyon: udienza di 2 ore, entro il weekend la sentenza Uefa

Due ore di udienza, due ore per difendersi, qualcuna in più, anzi molte di più per conoscere il proprio destino. Il Milan si è presentato alla Camera Giudicante dell'Uefa, a Nyon, alle 9: c'era l'a.d. Marco Fassone, ovviamente, poi la Cfo Valentina Montanari, l'avvocato Roberto Cappelli, consigliere rossonero, il responsabile della comunicazione del club Fabio Guadagnini e due legali.



Si discuteva delle violazioni dei parametri imposti dal fair play finanziario e della decisione dell'Uefa di negare al Milan il Settlement Agreement. Il Milan rischia sanzioni pesanti, che vanno dalle limitazioni alla rosa (come l'Inter) all'esclusione dalla prossima Europa League, che al momento sembra ancora la possibilità più alta. I giudici della Uefa si riserveranno 48-72 ore per decidere: entro il weekend si saprà tutto, anche se la partita potrebbe non finire, perché i rossoneri potranno fare ricorso al Tas.



Dopo il vertice, ha parlato Marco Fassone: "Ci sono sviluppi? Non posso dirlo, sono fatti che riguardano l'azionista come tanti argomenti discussi oggi. Abbiamo scelto di andare per fatti certi, non per supposizioni e congetture. E speriamo allo stesso modo che vengano valutati fatti certi e non congetture". Ancora l'ad rossonero: "C'è stato un bel contraddittorio, anche con i rappresentanti della Camera investigativa. Ho il sentimento che quantomeno siamo stati ascoltati, adesso attendiamo la decisione ma rimane la sensazione che il fatto di rimandare il nostro caso alla Camera giudicante sia differente rispetto a come sono stati trattati altri casi". Fassone poi esclude sanzioni peggiori dell'esclusione dall'Europa League, sul mercato tranquillizza "abbiamo un piano A e un piano B, Mirabelli lavora dietro le quinte" e chiude: "Se dovessimo valutare la decisione eccessivamente penalizzante, possibile ricorrere all'appello al Tas".