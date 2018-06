Milan a Nyon: udienza di 2 ore, entro il weekend la sentenza Uefa

Due ore di udienza, due ore per difendersi, qualcuna in più, anzi molte di più per conoscere il proprio destino. Il Milan si è presentato alla Camera Giudicante dell'Uefa, a Nyon, alle 9: c'era l'a.d. Marco Fassone, ovviamente, poi la Cfo Valentina Montanari, l'avvocato Roberto Cappelli, consigliere rossonero, il responsabile della comunicazione del club Fabio Guadagnini e due legali.



Si discuteva delle violazioni dei parametri imposti dal fair play finanziario e della decisione dell'Uefa di negare al Milan il Settlement Agreement. Il Milan rischia sanzioni pesanti, che vanno dalle limitazioni alla rosa (come l'Inter) all'esclusione dalla prossima Europa League, che al momento sembra ancora la possibilità più alta. I giudici della Uefa si riserveranno 48-72 ore per decidere: entro il weekend si saprà tutto, anche se la partita potrebbe non finire, perché i rossoneri potranno fare ricorso al Tas.