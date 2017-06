Milan, 99 parate in campionato per Donnarumma: è record

99 è il numero magico di Gigio Donnarumma. Il portierone del Milan infatti è nato il 25 febbraio 1999, indossa per questo motivo la maglia numero 99 e in 26 giornate di campionato ha effettuato ben 99 parate. Nessun portiere ha effettuato così tanti interventi come l'estremo difensore rossonero: il dato dimostra, se ce ne fosse ancora bisogno, il valore del neo 18enne. Tra i miracoli che i tifosi milanisti ricordano c'è sicuramente il salvataggio all'ultimo minuto su Khedira nella sfida vinta a San Siro contro la Juventus e la grande risposta su Krejci nella trasferta con il Bologna. Ma sono davvero tanti i gesti tecnici computi da Donnarumma: per tale motivo tiene banco la questione del rinnovo contrattuale, questione quanto mai spinosa considerate le parole del procuratore Mino Raiola...

