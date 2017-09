Milan, 85 milioni in panchina: fuori Kalinic, André Silva e Calhanoglu

Il mercato faraonico del Milan è stato il tema più dibattuto dell'estate: la coppia Fassone-Mirabelli ha speso oltre 230 milioni per ricostruire una squadra arrivata al settimo posto nella scorsa stagione, conquistando i playoff di Europa League, e ha messo a segno undici colpi più il rinnovo faticoso di Gigio Donnarumma. Contro il Cagliari, alla seconda giornata di campionato, i protagonisti furono però Cutrone, attaccante promosso dalla Primavera, e Suso, punto fermo già l'anno precedente.



L'inserimento dei nuovi procede in modo graduale e anche contro la Lazio ci sarà qualche esclusione eccellente: Montella, infatti, dovrebbe scegliere ancora Cutrone nel ruolo di centravanti, mandando in panchina sia André Silva, costato 38 milioni, sia Kalinic, pagato 25 (riscatto obbligatorio compreso) e in ritardo di condizione dopo l'estate travagliata trascorsa da separato in casa alla Fiorentina. Resterà fuori molto probabilmente anche Hakan Calhanoglu, il più bersagliato dalla critica tra i nuovi acquisti per la difficoltà ad adattarsi al ruolo di mezzala e ad entrare nel vivo del gioco. Così Montella, aspettando il recupero totale di Bonaventura, gli preferirà Montolivo, l'ex capitano che, tolta la fascia, sembra si stia conquistando un posto importante da dodicesimo uomo in questo nuovo Milan. Insomma, accanto a Montella ci saranno 85 milioni: se aggiungiamo anche i 24 di Conti (che resterà a casa infortunato), si sfiora quasi metà budget: mercato faraonico sì, ma il campo, poi, per ora dice altro.