Milan, 5 punti con le ultime 4: così può fallire ancora

Cinque punti contro le ultime quattro squadre della Serie A: fermandosi ai numeri, è davvero un piccolo Diavolo. Quando i tifosi del Milan hanno visto il calendario durante la sosta riservata alle nazionali, si sono stropicciati gli occhi: Pescara, Palermo, Inter, Empoli e Crotone da affrontare in un mese. Nel girone d'andata, in queste stesse partite, erano arrivati 13 punti, magari stentando a volte, soffrendo tantissimo e aggrappandosi ai primi gol di Lapadula. Però si era dato uno strappo importante alla classifica. In queste stesse gare il Milan, dall'autunno alla primavera, si è sorprendentemente addormentato dimezzando il bottino.



La frenata pericolosa è cominciata a Pescara, dove i rossoneri conquistarono solo un pari in quello che sembrava un incidente di percorso, perché ci fu il primo grave errore della carriera di Donnarumma e perché la settimana successiva il 4-0 al Palermo riportò in alto l'entusiasmo, poi ulteriormente tenuto su dal pari al 97' nel derby. Ma la sconfitta interna con l'Empoli e il pari di Crotone dicono che questo Milan ha un problema enorme: fa fatica a chiudere le partite senza subire gol, fa altrettanta fatica a segnare. E la bocciatura di Bacca, in campo solo negli ultimi 4 minuti, la dice lunga su quello che deve essere l'obiettivo primario nel mercato rossonero nella prossima stagione.



Contro gli stessi avversari tutte le grandi (tranne la Fiorentina, che infatti in classifica è dietro di 4 punti) hanno fatto meglio, prendendo in considerazione solo il girone di ritorno: Juve, Roma, Lazio e Atalanta sono a punteggio pieno (seppure solo i giallorossi le abbiano affrontate tutte), il Napoli ha pareggiato solo col Palermo, mentre l'Inter ha perso a Crotone e battuto le altre. La Fiorentina, invece, ha perso con Empoli e Palermo battendo soltanto il Crotone. L'aspetto grave è che quasi tutte le gare del Milan hanno lo stesso leit-motiv: approccio molle, primo tempo buttato, poi un graduale ritorno in partita. Ma a volte è troppo tardi. Non per conquistare l'Europa League...