Milan, Çalhanoğlu era diffidato: niente Supercoppa con la Juve

È stato il grande protagonista del 5-1 alla Fiorentina che ha qualificato direttamente il Milan ai gironi di Europa League, con un gol e due assist ha trascinato i rossoneri al sesto posto, ma nella prossima gara non giocherà: Hakan Çalhanoğlu, probabilmente il migliore del Milan da quando è arrivato Gattuso, era infatti diffidato e poiché è stato ammonito salterà la prossima partita, che salvo variazioni di date al momento non previsti, sarà la finale di Supercoppa italiana contro la Juventus in programma il prossimo 12 agosto.