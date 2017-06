Mihajlovic: "Inutile parlare di Maksimovic, poi al Napoli gioca poco..."

"Giochiamo contro quella che, forse, è la squadra più in forma del campionato. Andremo lì come sempre per vincere". Contro il Napoli Sinisa Mihajlovic vuole "il miglior Toro" per rialzare la testa dopo i due ko contro Sampdoria e Juventus. "Veniamo da due sconfitte, ma per quello che abbiamo fatto avremmo potuto anche vincere", aggiunge il tecnico granata, che non cambia filosofia nonostante dopo il derby il presidente Urbano Cairo lo abbia invitato ad avere maggiore equilibrio.



"Chi guarda in basso non può vedere l'arcobaleno", risponde Mihajlovic citando Charlie Chaplin. "Io voglio guardare in alto - spiega -. Sappiamo quali sono i nostri principi e come abbiamo preparato la partita, per cui andremo lì a fare la nostra gara". In campo scenderà la squadra titolare. "I nostri cambi non si sono rivelati all'altezza - ammette l'allenatore con la consueta schiettezza - Obi e Acquah a centrocampo, Maxi Lopez, Martinez e Boyè davanti: in cinque hanno fatto un gol. Il calcio non si gioca mai in undici, per cui dobbiamo sicuramente intervenire sul mercato, cercando di fare il massimo possibile come questa società ha sempre fatto".



Al San Paolo l'allenatore serbo ritroverà Maksimovic con il quale si è lasciato in maniera burrascosa la scorsa estate: "Inutile parlare di Maksimovic, che tra l'altro gioca molto poco. Avrei voluto parlare con lui di persona, ma è andato via senza parlarmi, senza nemmeno una telefonata. Mi aspettavo di più".