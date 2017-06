Mihajlovic: "Ho ricevuto un'offerta dalla Cina, ma i soldi non sono tutto"

“Ho avuto un’offerta a dicembre, molto importante, dalla Cina. I soldi non sono tutto dalla vita, e io non volevo lasciare un progetto come questo a metà. Capisco chi ci va, è normale che i soldi attirino: arrivi a prendere anche 5-6 volte quello che ti danno qua. Non prendono solo giocatori bolliti, ma anche giocatori molto bravi”. Sinisa Mihajlovic svela un retroscena di mercato nella conferenza stampa della vigilia della gara col Sassuolo, in cui il tecnico granata ha parlato principalmente dei nuovi acquisti del Toro: “Iturbe alternativa a Ljajic o Iago? Può giocare da tutte e due le parti, a me piace giocare con i piedi invertiti, ma lui può fare tutto. Ha gamba, corsa e tiro: può fare bene da entrambe le parti. E’ una scommessa che spero di vincere: due anni fa era uomo mercato, poi si è perso. Lui ha tanta voglia, deve avere anche la tranquillità di non essere sempre giudicato per ogni errore. Sta a lui dimostrare di poter essere decisivo".

“Carlao è un difensore che ha giocato in Francia e da alcune stagioni è a Cipro. Buona tecnica, mancino, abbastanza veloce: anche lui è una scommessa, vediamo. Sicuramente ci darà una mano. Dal punto di vista tecnico e fisico non ho dubbi che potrà fare bene, poi ovviamente è alla prima stagione in Italia. Rapporto qualità/prezzo ci sta: 450/500mila euro… Lo conoscevamo, lo siamo anche andati a vedere”.

L'obiettivo del tecnico srebo è l'Europa e Miha non si nasconde: “E’ una settimana decisiva, perchè affrontiamo il Sassuolo e due volte il Milan. Possiamo scoprire tante cose da queste settimane. Il nostro obiettivo è chiudere il girone a 31 e cercare di fare più punti possibili nel ritorno. A giugno abbiamo cambiato molto, ora il mio obiettivo è fare il record di punti di questa squadra dell’ultima era, e poi non so se questo basterà per l’Europa. Negli ultimi anni abbiamo visto come sia complicato, e in questa stagione probabilmente si faranno più punti lì davanti. Credo che la zona Europa sarà intorno 60-66 punti, quindi occorre vincere subito”