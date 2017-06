Mihajlovic: "100 milioni per Belotti? Si accomodino"

Andrea Belotti ha cominciato la stagione nel migliore dei modi, siglando già 10 reti nelle prime 12 uscite. Numeri da grande bomber, che gli valgono l'interesse dei top club. Nei giorni scorsi, il presidente granata Cairo ha fatto sapere che per portare l'attaccante via da Torino servirà una grossa spesa.



In conferenza stampa, Sinisa Mihajlovic ha replicato al patron e lo ha fatto a modo suo: "Tutte quelle che ci sono adesso sono esagerate, per chiunque - ha esordito il tecnico in riferimento alle cifre che circolano sul mercato -. Non penso che un giocatore possa valere 90-100 milioni, Belotti o Pogba che sia. Se fosse così dovrebbero fare 4 gol a partita e vincere da soli. Però se c’è qualcuno che li paga così, si accomodi. Quelle cifre non sono valori reali. Mi dispiace perché se giocassi adesso varrei anche io 100 milioni", ha aggiunto col sorriso.



"L’importante su Belotti è che se un giorno andasse via paghino questi soldi così si rifà tutta la squadra", ha concluso l'ex Milan.