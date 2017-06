Miha impone la Maxi...dieta: 7 chili persi in 7 settimane

"Il suo problema è che è sovrappeso di sette chili, è come giocasse con una lavatrice sulle spalle" aveva detto Sinisa Mihajlovic parlando di Maxi Lopez nei giorni successivi alla sconfitta del Torino sul campo dell'Atalanta alla terza giornata di campionato.

Da quel momento l'attaccante argentino non è più sceso in campo e Mihajlovic gli ha imposto una dieta ferrea, come già anticipato in quella famosa intervista: "Al momento è al 40 per cento della condizione, ora farà una dieta per perdere un chilo alla settimana; noi lo peseremo puntualmente e se non perde il chilo previsto pagherà una multa".

Multa che Maxi non pagherà, perchè il centravanti ha seguito alla lettera le istruzioni dello staff granata ed ora è tirato a lucido e pronto a rientrare in campo e a giocarsi il posto con lo scatenato Gallo Belotti.

Il rientro di Maxi Lopez è stato accolto con grande soddisfazione da tutto l’ambiente granata che, uno dopo l’altro, sta recuperando quei tasselli che sono mancati in questo inizio di stagione: oltre all'argentino, infatti, è sulla strada giusta anche Ajeti, l’unico difensore che finora non ha giocato neppure un minuto.