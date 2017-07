Miha chiama Totti: "Vieni al Toro"

Mai banale Sinisa Mihajlovic. Il tecnico del Torino ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del 'caso' Donnarumma (da lui lanciato in prima squadra), ha svelato curiosi retroscena di calciomercato e ha ammesso di avere un sogno: allenare Francesco Totti con la maglia dei granata.

"Secondo me poteva giocare ancora un anno - afferma il tecnico serbo - ma non avrebbe cambiato la sua straordinaria carriera. Sì, ho pensato a Totti per il Torino. Dall'inizio, a metà partita, o nell’'ultima parte di gara, io la carta Totti nel mazzo vorrei sempre averla. Non credo pensi di indossare una maglia diversa da quella della Roma, ma se ne avesse voglia... Francè, il mio numero ce l'hai".

Il Pupone sarebbe perfetto per esaltare la verticalità del Gallo Belotti, che nonostante le pretendenti in Premier sembra destinato a restare all'ombra della Mole: "Io spero che rimanga e così vuole anche Cairo, che a venderlo non pensa. Poi c’è una clausola rescissoria da 100 milioni. Se qualcuno la versa arriva un fiume di denaro, ma poi bisogna cambiare modo di giocare perché se pensi solo a sostituire Belotti peggiori: è difficile trovare un altro che trascini i compagni e faccia 26 gol".

A proposito di giovani italiani, Miha dice la sua anche sulla telenovela dell'estate, il 'caso' Donnarumma: "Dico solo che Gigio è fortissimo, ma è solo un ragazzo e deve ancora migliorare per essere un campione. Farlo nel club dove è cresciuto e gli vogliono bene, lo aiuterebbe. Ma questa trattativa sta durando troppo. A 18 anni si è ritrovato mezza Italia contro e questo può minare la sua serenità. All'Europeo non è stato il solito Gigio. Ma c’è un però... Raiola non è certo Madre Teresa di Calcutta, ma il suo mestiere lo conosce bene. Dipende dalle proposte sul tavolo. Se Real Madrid, Barcellona o un altro top club mondiale gli offrisse il doppio o il triplo rispetto al Milan, perché Gigio dovrebbe dire di no?".

Dal futuro di Donnarumma a quello del tecnico serbo: "Sono sotto contratto col Toro e sto benissimo qui. Ho un rapporto forte col presidente Cairo. Però mi ha fatto piacere l’interessamento di un grande club italiano, la proposta di un club inglese e un’offerta milionaria dalla Cina. L’estero mi intriga, prima o poi magari. Inter? Mi ha sondato spesso, non mi ricordo se è capitato quando ero a Firenze, il secondo anno alla Samp, dopo il Milan o due mesi fa...".