Messi, zero tiri in porta, zero tocchi in area. E 2 in pagella

Chi ha ascoltato in diretta la telecronaca di Psg-Barcellona deve aver letto un certo stupore di Pierluigi Pardo nel dover commentare le incredibili palle perse da Leo Messi durante tutta la partita. Ad ogni tentativo di dribbling, veniva sistematicamente fermato: da Rabiot, da Kimpembé, da Verratti o da chiunque capitasse nel suo raggio d'azione, anche perché spesso, in realtà, era raddoppiato o triplicato dagli avversari. Alla fine il conteggio delle palle perse ha toccato quota 18, quello dei tiri in porta è rimasto fermo a zero. E zero, incredibile ma vero, è anche il numero dei suoi tocchi in area di rigore. Segno di una partita maledetta per il Barça e di una prestazione shock della sua stella.



La foto di un Messi visibilmente deluso è apparsa su quasi tutte le prime pagine dei quotidiani spagnoli. Ma a stroncarlo più di ogni altro è stato uno dei quotidiani sportivi più noti al mondo, L'Equipe. Sul celebre giornale francese Messi ha ricevuto addirittura 2, come uno studente impreparato che fa scena muta. A scuola, forse, non vi è mai capitato che il migliore della classe facesse questa fine...