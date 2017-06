Mertens: "Mi sono svegliato con Napoli ai miei piedi"

Poker al Torino dopo la tripletta al Cagliari, sette gol in due partite, pioggia di elogi e Napoli ai suoi piedi. Si è svegliato proprio così Dries Mertens dopo la straordinaria partita contro i granata, il belga lo ha mostrato su Twitter: la sua statuetta azzurra con la maglia numero 14 in fronte alla città di Napoli. Il tutto, corredato da un cuoricino: Mertens-Napoli, un amore solido.

I woke up like this pic.twitter.com/ZFByi967wH