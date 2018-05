Mertens 'chiude' il mercato: dichiarazione d'amore al Napoli

Sono giorni di grande tensione per i tifosi del Napoli. Il sogno scudetto è svanito al fotofinish, il presidente De Laurentiis ha dato un ultimatum a Maurizio Sarri, capitan Hamsik ha spaventato la piazza parlando di probabile addio dopo 10 anni in azzurro, ma dal profilo Instagram di Dries 'Ciro' Mertens arrivano buone notizie.

L'esterno belga non ha ancora rinnovato, è inseguito da mezza Premier League e ha una clausola valida per l'estero di 'soltanto' 28 milioni di euro. Tutto lasciava pensare che fosse destinato a fare le valigie in estate e invece... E invece il folletto belga sul proprio profilo Instagram parla di un futuro in azzurro e fa e una vera e propria dichiarazione d'amore a tifosi e città.

"Il mio quinto campionato in maglia azzurra è finito - ha scritto Mertens a corredo di un video con alcuni dei suoi gol più belli della stagione - sarebbe stato bello poter vincere per questa città e per questi tifosi che ci hanno sostenuto per tutta la stagione, ci siamo andati molto vicino, buttando il cuore oltre l’ostacolo...Per il futuro è importante sapere che NOI napoletani non molliamo mai! Grazie a tutti e forza Napoli sempre".

Concetto chiarissimo e rafforzato anche da un braccio che mostra i muscoli e da un cuore azzurro: Mertens 'chiude' il mercato.