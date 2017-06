Mertens chiama il Napoli: "Spero di rinnovare a breve"

Dries Mertens, decisivo in Nazionale, rimane concentrato anche sul Napoli come dimostrano le parole rilasciate in esclusiva a Premium Sport: "Non è un momento positivo, ci gira un po' male: facciamo anche 21 tiri in porta ma concretizziamo poco... però so che abbiamo una grande squadra, quindi rimane l'ambizione di poter vincere lo scudetto. Continuiamo a lavorare così, i risultati arriveranno".



Non solo campionato, l'ala belga pensa anche alla Champions League: "Prima pensiamo al match contro l'Udinese, poi abbiamo questa sfida decisiva in casa contro la Dinamo Kiev. Se vinciamo e nell'altra partita pareggiano siamo qualificati, per adesso pensiamo a questo". Infine, importante dichiarazione in ottica mercato: "Io voglio rimanere a Napoli, anzi spero di rinnovare il mio contratto nelle prossime settimane".