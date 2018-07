Mendes: "Cristiano Ronaldo chiuderà la carriera alla Juventus"

La decisione è stata di Cristiano Ronaldo ma la regia dell'affare con la Juventus è stata di Jorge Mendes: è stato lui ad ottenere uno sconto del 90% sulla clausola (era fissata a un miliardo, il portoghese si è liberato per 100 milioni di euro) al Real Madrid.



Ecco perché le sue parole sono così importanti: "Sono davvero felice della scelta fatta da Cristiano, la Juventus sarà la sua ultima squadra, con i bianconeri chiuderà la sua meravigliosa carriera. La Juve per Cristiano è una scelta di vita definitiva, arrivata dopo lunghe riflessioni" ha detto a Sport.



Mendes continua: "Voglio ringraziare Andrea Agnelli per la determinazione e la voglia dimostrata durante questa operazione fatta con il Real Madrid. Ci tengo a ringraziare anche Beppe Marotta per la sua professionalità".