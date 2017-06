Media spettatori, la crescita dell'Inter è da podio in Europa

Emergono numeri importanti dal rapporto Uefa "The European Club Footballing Landscape", in merito all'affluenza negli stadi. L'Inter si trova sul podio della graduatoria per la crescita dei tifosi nella stagione 2015/16 in Europa. La media delle presenze è infatti passata dai 37.270 spettatori del 2014/15 ai 45.538 dell'anno successivo. I nerazzurri si piazzano alle spalle del Manchester City (da 45.365 a 54.041, ma va considerato l'aumento di capienza dell'Etihad Stadium) e del Fenerbahce (da 20.029 a 28.589). Al quarto posto troviamo l'Hapoel Be'er Sheva mentre al quinto e al sesto rispettivamente Udinese e Napoli.



Molto negativo l'andamento della Lazio. La squadra biancoceleste ha avuto il calo maggiore in Europa passando da 34.949 spettatori di media a 21.025, con un decremento di 13.924 spettatori. Al secondo posto c'è il Marsiglia, al terzo il Valencia.