Mazzone: "Spalletti deve darsi una calmata, non l'ho mai gradito"

"Spalletti deve darsi una calmata, non l’ho mai gradito. Ha esagerato in diverse situazioni, sia a livello comportamentale che tecnico. Non ho capito perché abbia voluto creare certe situazioni". E' netto e duro il giudizio di Carlo Mazzone nei confronti dell'attuale tecnico della Roma.



L'ex allenatore a Teleradiostereo si sofferma in particolare sulla gestione del suo pupillo, del giocatore che ha fatto esordire in Serie A: "Con Totti ha toccato il record, vuole comandare lui, è il padrone. Non condivido alcuni comportamenti di un uomo che vive nel mondo del calcio".



E a proposito del numero 10 giallorosso Mazzone non ha dubbi: "Va sempre fatto giocare. Io un altro anno glielo concederei. È stato bravissimo nella sua esperienza, deve darci un’ultima soddisfazione”.