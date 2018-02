Mazzoleni a Premium: "Siamo tutti pro-Var"

Paolo Mazzoleni è uno degli arbitri più esperti della serie A e Premium Sport ha potuto intervistarlo in esclusiva. Si parla ovviamente di VAR: "È molto accettato dai protagonisti in campo, per noi è stata una svolta perché siamo più sereni: sappiamo di avere un collega-amico alle spalle che può aiutarci, anche questo è un lavoro di squadra".



Nessun dubbio sull'accettazione di questa tecnologia da parte dell'intera squadra arbitrale: "Siamo tutti amici del VAR: non ci sono arbitri pro e arbitri contro. È una risorsa per noi e come tale va usata: come vorrei averla avuta anche in passato...".



Sulla difficoltà di percepire alcuni tipi di fuorigioco: "In campo ci sono 15-20 telecamere, alcune sono precisissime per valutare le posizioni dei giocatori mentre altre no e vale la decisione dell'arbitro. Ma si parla sempre di millimetri o centimetri, non credo si possa parlare di errore per misure così piccole".



Ci sono ovviamente margini di miglioramento: "Sulla tempistica, sul feeling tra di noi e sulla consapevolezza di capire che il nostro ruolo è cambiato. Doveva essere il secondo anno di sperimentazione della VAR e invece è già del tutto operativo: lavoriamo tutta la settimana per sbagliare meno. I falli di mano? A volte il regolamento ci pone di fronte a situazioni scabrose o difficili ma noi siamo un po' pazzi e quindi le fronteggiamo".