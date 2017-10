Maxi Lopez, stoccata a Icardi: "Solo i campioni veri possono scrivere libri..."

Nuova stoccata di Maxi Lopez al 'nemico' Icardi. "Ho ricevuto due-tre offerte, ma non mi reputo uno da biografia. Un libro lo possono scrivere i campioni veri, quelli che hanno davvero qualcosa da raccontare" ha sottolineato in un'intervista al Messaggero Veneto l'attaccante dell'Udinese in merito alla possibilità di scrivere un'autobiografia come ha fatto il capitano dell'Inter lo scorso anno.



Il numero 9 nerazzurro ora è sposato con Wanda Nara, ex di Maxi Lopez: "Se mi disturba la mediaticità sul mio conto a causa della separazione dalla mia ex moglie? Io non ho mai dato troppo peso a questa faccenda".



"Se prima o poi inconterò Icardi e gli parlerò? Si, ma non è che questo pensiero mi tolga il sonno" aggiunge il 33enne. Chiusura dedicata all'opinione (pessima) che Maradona ha del centravanti interista: "Maradona è uno che non ha filtri, dice quello che pensa. E non parla perché è amico di questo o quello. Io l’ho incontrato solo una volta di persona qualche anno fa per una partita di beneficenza".