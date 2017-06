Maxi Lopez e la foto allo Stadium: "Architettata da Wanda Nara"

La foto pubblicata da Maxi Lopez su Instagram qualche ora prima di Juventus-Barcellona aveva fatto discutere i social, soprattutto considerando la didascalia "Guardala su Instagram!", arricchita da hashtag di "Maradoniana" memoria ("siga chupando"). Tutti hanno pensato immediatamente a Mauro Icardi, visto che nella foto c'erano anche Messi e Mascherano, due che hanno voce in capitolo nella nazionale argentina, la stessa che il capitano dell'Inter non riesce proprio a raggiungere.



Ma l'attaccante del Torino smentisce tutto e attacca Wanda Nara: "Ha architettato tutto, non ho account Instagram. La mia ex moglie ha mandato un messaggio per conto di mio figlio: voleva vedere l'allenamento del Barcellona e Messi ma le ho spiegato che non potevo andare allo Stadium per la partita, solo per la rifinitura. Poi, però, mi ha scritto che mio figlio non sarebbe più potuto venire e allora ho chiesto una maglia a Mascherano, Iniesta e Messi. Ci siamo anche fatti una foto, che ho inviato alla mia ex via Whatsapp. Quella foto l'avevamo solo lei ed io, nessun altro. Com'è successo altre volte, una conversazione privata è diventata pubblica".



Ma Maxi Lopez non ha comunque rinunciato a parlare di Icardi: "Un giorno dovremo fare una lunga chiacchierata: non so cosa gli dirò, non ci penso ancora. Maradona dice che i traditori non debbano fare parte dell'Argentina? La parola di Diego è sacra". Dopo la polemica, la foto sull'account incriminato ha cambiato didascalia: ora si legge: "Più che amici, idoli" e i commenti sono stati disattivati.