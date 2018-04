Matrimonio a San Siro: adesso si può

C'è una coppia che ha già prenotato tutto: il giorno più bello della loro vita lo festeggeranno a San Siro. Già, proprio così: il Comune di Milano ha aperto le porte dello stadio per celebrare i matrimoni e a settembre è fissata la prima festa nuziale. Non è una novità assoluta nel panorama italiano o mondiale, perché a Genova, Firenze e Torino, ma anche a Barcellona o in altre città europee, è già una realtà, ma sposarsi alla Scala del calcio fa un certo effetto.



In realtà il "fatidico" sì può essere pronunciato soltanto a Palazzo Marino o nelle sedi dei vari Municipi, ma dopo la cerimonia civile è possibile spostarsi al Meazza per le celebrazioni: "Sala Arancio", "Sala Executive" ed "Executive 3" sono i luoghi adibiti e i costi variano a seconda degli invitati o del tipo di festa. In quella Executive, sotto il primo anello rosso, c'è una vetrata che dà al campo da gioco: non ci sarà nessuno in campo, ma per chi ama il calcio resta uno spettacolo incantevole.