Materazzi su Inter-Juve: "Se non ammonisci Pjanic o sei cieco o non vuoi vedere"

Lazio-Inter vero e proprio spareggio di Champions League, la Gazzetta dello Sport ha voluto sentire il parere di un grande ex nerazzurro, Marco Materazzi: "Bisogna ringraziare il Crotone di Zenga, è una chance da non fallire anche se sono favoriti i biancocelesti visto che giocano in casa e hanno due risultati su tre. Però i nerazzurri sono più forti e danno il meglio quando sono obbligati a vincere rispetto a quando possono gestire".



Il difensore era in campo anche in un altro Lazio-Inter, quello del famoso 5 maggio: "Quel giorno noi abbiamo sbagliato gara, ma tutto era stato apparecchiato perché potesse succedere. Si vedano il rigore inventato contro di noi a Venezia, quello negato a Ronaldo da De Santis contro il Chievo e l’altro negato a Hubner in Piacenza-Juventus".



A proposito di bianconeri, Matrix torna alla sfida di San Siro e all'arbitraggio di Orsato: "Ha perso una grande chance, se avesse fatto il suo dovere non si sarebbe inimicato nessuno. Ma se non vedi quel fallo di Pjanic e non lo ammonisci o sei cieco o non vuoi vedere".